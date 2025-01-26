Украинский президент против того, чтобы через Украину шёл российский газ, но готов поддержать поставки азербайджанских энергоносителей.

Ещё в сентябре 2024 года появилась информация о том, что Венгрия и Словакия обсуждают с Азербайджаном возможность поставок азербайджанского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему. Такой сценарий предполагал, что азербайджанский газ будет поступать в Россию, откуда по привычному украинскому маршруту его доставят в Европу. Ситуация примечательна тем, что может послужить вариантом для обхода решения Киева о прекращении транзита российского газа, ведь под видом азербайджанских энергоносителей могут поступать другие, например российские.

Владимир Зеленский сообщил, что встретился с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он заверил, что Украина готова к поставкам газа в Европу альтернативным путём, то есть украинская газотранспортную система может осуществлять транзит азербайджанского газа в те страны, которые планируют его закупать.

При этом Зеленский подчеркнул, что транзит российского газа Киев не может возобновить ни с юридической, ни с моральной точки зрения. По этой причине он допускает поставки трубопроводного газа в Европу через украинские территории только в том случае, если речи не идёт о российских энергоносителях.

Не стоит исключать, что компании из Азербайджана могут попросту закупать российский газ, который впоследствии будет транспортироваться через украинскую газотранспортную систему под видом азербайджанских энергоносителей.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал условия для того, чтобы Будапешт утвердил продление европейских санкций против России. Одно из условий - возобновление транзита российского газа в Европу.