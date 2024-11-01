Фактически газ будет уже азербайджанским и он сможет спокойно пройти сначала по российской ветке газопровода, а потом по украинской.

Известно, что в конце года истекает соглашение между Украиной и Россией о транзита российского газа в Европу через украинские территории. Для основной массы европейских стран это не является проблемой, когда для Словакии и Венгрии, зависящей от российских энергоносителей, ситуация не самая приятная. Однако, как пишет издание Bloomberg, в Будапеште и Братиславе близки к выходу из ситуации.

По данным издания, страны близки к подписанию соглашения, в рамках которого будут импортировать газ из Азербайджана объёмом 12-14 миллиардов кубометров в год. Газ будет поступать от Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) в российскую газотранспортную систему в формате своп-поставки, поскольку Баку не имеет физической возможности, чтобы самостоятельно поставлять необходимый объём газа в Европу.

Из России газ будет по-прежнему отправляться в украинскую газотранспортную систему, откуда его уже доставят в Венгрию и Словакию. Очевидно, что сделка требует политической поддержки Киева.

Как отмечает Bloomberg, такая сделка позволит Украине получать доход от транзита на сумму около 800 миллионов долларов в год, а Азербайджан усилит свои энергетические связи с Европой. Фактически в описанном сценарии мало что меняется: формально газ азербайджанский и течёт по старому газопроводному пути.