Они связаны с продолжением поставок российской нефти и газа через украинские территории.

С 2022 года Европейский союз ввёл против России 15 санкционных пакетов и уже работает над следующим. Продление санкций происходит каждые полгода по решению 27 стран-участников экономического сообщества. Следующее решение о продлении санкций необходимо принять 31 января и в случае, если хотя бы одна из стран выступит против, то фактически они перестанут действовать.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан озвучил условия, которые должна выполнить Украина, если Киев рассчитывает получить поддержку, в том числе по вопросу продления санкций в отношении России:

Возобновление транзита российского газа через украинскую газотранспортную систему (технически в этом году уже невозможно - ред.); Прекращение атак на газовую инфраструктуру, связанную с работой газопровода «Турецкий поток»; Отказ от запрета на поставки российской нефти в Европу через украинские территории.

При этом Виктор Орбан раскритиковал Европейскую комиссию, которая больше поддерживает Украину, чем входящие в Европейский союз страны Центральной Европы.

Стоит также учитывать, что помимо Орбана заблокировать новые санкции может Словакия, которая тоже заинтересована в выполнении вышеописанных требований.