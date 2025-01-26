США прекратили иностранную поддержку на 90 дней.

Недавно издание Reuters сообщало о решении Государственного секретаря Соединённых Штатов Америки Марка Рубио приостановить все программы финансирования, в частности Украины, в следующие 90 дней. Позже информацию подтвердил американский президент Дональд Трамп, который и инициировал заморозку иностранной помощи.

Издание Financial Times, ссылаясь на собственные источники, пишет, что сотрудники Бюро по европейским и евразийским делам Государственного департамента обратились к Марку Рубио с просьбой отменить предписание, которое заморозило помощь Украине от Агентства по международному развитию (USAID).

Источники издания отмечают, что пока не знают, прислушается ли Государственный секретарь к их запросу. Тем не менее, по их словам, поступают положительные сигналы из Вашингтона.

Стоит отметить, что поставки оружия Украине в рамках взятых на себя ранее обязательств не были прекращены. Помощь от USAID предусматривает финансирование учреждений в сфере здравоохранения и образования, а также передачу гуманитарных грузов. Предполагается, что помощь может быть восстановлена или отменена только тогда, новая американская администрация оценит целесообразности оказываемой иностранному государству поддержки.