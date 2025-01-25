Пока непонятно, касается ли это военной помощи.

Не так давно стало известно, что Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Марко Рубио приостановил все программы иностранного финансирования на срок 90 дней. При этом, как выяснилось позже, поставки уже заказанного для Украины оружия продолжаются, ведь военная помощь не попадает под категорию программ развития.

Издание Reuters, ссылаясь на собственные источники, пишет, что решение вступило в силу и все программы иностранной поддержки были заморожены. Решение затронуло Иорданию, Тайвань и Украину. Примечательно, что есть исключение: военная помощь Израилю и Египту будет продолжена.

По данным издания, сотрудники Агентства по международному развитию (USAID) получили распоряжение приостановить всю работу. Таким образом были заморожены проекты, связанные с поддержкой в сфере образования и здравоохранения (вакцинация детей, экстренная помощь матерям, финансирование образовательных учреждений).

Пока окончательно остаётся непонятным, приостановлена военная помощь Украине или нет. Украинские журналисты утверждают, что, со слов их источников в Пентагоне, поставки заказанного для Киева оружия продолжатся. В любом случае, ожидается, что в течение 85 дней с момента выпуска указа Марко Рубио составит отчёт, в котором даст рекомендации Дональду Трампу, какие программы поддержки являются целесообразными, а какие подлежат отмене.