Он утверждает, что треть протестующих - украинцы.

Вчера была информация о том, что в Словакии стартовали протесты против премьер-министра страны Роберта Фицо и его правительства. Протестное движение началось под лозунгом «Словакия - это Европа», что возмутило Фицо, ведь, как утверждает политик, он никогда не ставил под угрозу членство страны в Европейском союзе.

Роберт Фицо заявил, что Украина причастна к организации протестов в Словакии. По его словам, треть вышедших на улицы жителей страны - украинцы, выступающие против словацкого правительства. Он не понимает, почему украинцы имеют право ругать правительство Словакии.

Помимо этого Фицо раскритиковал Владимира Зеленского за комментарии по поводу протестов в стране, назвав его высказывания «неадекватным вмешательством» во внутренние дела республики. Он недоволен и украинскими средствами массовой информации, которые создают «неверный образ» Словакии, якобы стоящей на грани краха из-за действий правительства.

Ранее Роберт Фицо обвинил Киев в организации крупнейшей кибератаки, которой подвергся национальный страховщик в сфере здравоохранения. Тогда словацкий премьер подчеркнул, что подобные действия могут привести к приостановлению оказания медицинских услуг гражданам Словакии.