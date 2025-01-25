На улицы вышли тысячи человек, требующих отставку правительства.

Стало известно, что в Словакии начались массовые протесты, организованные оппозиционными силами и гражданской инициативой «Мир Украине». Протестующие призывают премьер-министра страны Роберта Фицо уйти в отставку вместе с правительством, сойдя с курса на сотрудничество с Россией и отказа от поддержки Киева.

Протесты проходят в ряде городов, а количество протестующих исчисляется тысячами. Так, например, в Кошице, по данным местных средств массовой информации, на улицы вышло 15 тысяч человек.

Правоохранительные органы предприняли меры безопасности протестов. Полиция призывает граждан уважать все инструкции, которые дают полицейские на местах.

В то же время сообщается об акциях, направленных в поддержку Роберта Фицо. Они проходят под лозунгом «Словакия - не Украина».

Ранее Роберт Фицо говорил о том, что словацкая оппозиция планирует его свергнуть, захватив правительственные здания. Лидер оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Михал Шимечка отверг обвинения в адрес оппозиции, при этом предостерегая Фицо от использования слова «майдан» в контексте протестов.