По его словам, хакеры атакуют национального страховщика в сфере медицины, в связи с чем предоставление медицинских услуг в стране может быть приостановлено.

Роберт Фицо обвинил Украину в крупнейшей кибератаке на страховую компанию в сфере медицины. Он утверждает, что за действиями Киева стоит попытка устранить непокорное правительство, которое имеет другое мнение насчёт определённых вещей. Вероятнее всего, речь шла о приобретении Братиславой российских энергоносителей.

По словам главы словацкого правительства, кибератака началась в полдень и её целью является получение конфиденциальной информации о диагнозах клиентов национального страховщика. Он объясняет, что сейчас атака успешно отражается, но никто не может оценить развитие событий в ближайшие минуты или часы. Фицо утверждает, что если атака окажется успешной, то предоставление медицинских услуг в Словакии будет приостановлено.

Роберт Фицо допускает, что кибератака связана с массовыми протестами против словацкого правительства. Он считает, что иностранные политики пытаются вмешаться во внутренние дела Словакии.

В Министерстве иностранных дел Украины категорически отвергают предъявленные обвинения. Отмечается, что Фицо пытается искать «мнимых врагов в дружественной Словакии и словацкому народу Украине».