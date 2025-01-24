Очевидно, что речь идёт о ранее оглашённых пакетах военной помощи, но, так или иначе, никто их не отменял.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий сообщил о продолжающихся поставках оружия от Соединённых Штатов Америки. Вероятнее всего, речь шла о ранее объявленных прошлой американской администрацией пакетах военной помощи, доставку которых никто не приостановил.

Что касается оставшейся суммы, ассигнованной Конгрессом на военную помощь Киеву, тут, по словам украинского чиновника, остаётся лишь наблюдать за развитием событий и контактами между украинской и американской сторонами. Стоит напомнить, что администрация Джо Байдена не полностью израсходовала бюджет, предусмотренный на поставки оружия украинской армии.

Тихий подчеркнул, что американская поддержка является стратегически важною вещью и для Вашингтона. Он утверждает, что она способствует стабильности в Европе и имеет важное значение. Чиновник добавил, что в Киеве рассчитывают на оказание Западом давления на Россию как военным (поставки оружия Украине), так и экономическим способами (введение новых санкций).

В Пентагоне также объяснили, что введённый Дональдом Трампом 90-дневный запрет на осуществление программ внешней помощи не затрагивает военную помощь Украине. Дело в том, что запрет приостанавливает программы развития, а не поставки оружия.