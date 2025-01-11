Об этом сообщил премьер-министр страны Дональд Туск.

На протяжение долгого времени между Украиной и Польшей были сложные взаимоотношения, когда вопрос заходил о Волынской трагедии. Речь шла о массовом уничтожении в 1943 году польского населения, проживавшего на территории Западной Украины, отрядами УПА. Варшава неоднократно запрашивала у Киева разрешение на эксгумацию останков жертв Волынской трагедии, а украинская сторона, несмотря на все обещания, откладывала вопрос до последнего.

В этот раз премьер-министр Украины Дональд Туск заявил, что спустя долгое время случился прорыв в вопросе эксгумации тел жертв Волынской трагедии. Украинские власти приняли по данному вопросу первые решения, предоставив Польше соответствующее разрешение. Он поблагодарил министров культуры Украины и Польши, подчеркнув, что в Варшаве ждут дальнейших решений по эксгумации тел.

Примечательно, что произошёл прорыв по этому вопросу в период председательства Польши в Совете Европейского союза, а также начала переговорного процесса по евроинтеграции Украины. Польские власти предупреждали, что не дадут Киеву продвинуться в переговорном вопросе по членству в Европейском союзе, пока не будет решён вопрос эксгумации останов жертв Волынской трагедии. Причём у Варшавы для этого есть все возможности, ведь она может попросту не давать Киеву перейти к следующему этапу переговоров, пока не будет закрыты все поднятые ими вопросы во взаимоотношениях.