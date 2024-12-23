Фицо назвал встречу с Путиным реакцией на отказ Зеленского от транзита российского газа.

Вчера премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетил Москву, где встретился с российским президентом Владимиром Путиным. Очевидно, что любой визит европейских лидеров в Россию сопровождается негодованием со стороны Киева.

Глава словацкого правительства объяснил, что проведённая деловая встреча с российским президентом является ответом Зеленскому, который в четверг заявил ему о нежелании продолжать какой-либо транзит российского газа через украинские территории. Он подчеркнул, что о своих планах посетить Москву заранее проинформировал высокопоставленных представителей Европейского союза.

Во время встречи политики обсуждали межгосударственное сотрудничество и российско-украинский конфликт, возможности по его скорейшему завершению.

Фицо упомянул, что Путин подтвердил готовность продолжать поставки газа в Европу, в частности в Словакию, но это становится практически невозможным после 1 января 2025 года в связи с прекращением транзита через украинскую газотранспортную систему. Словацкий политик также осудил позицию Киева, предполагающую введение санкций против российской ядерной программы, поскольку это нанесёт ущерб Словакии и её производству электроэнергию на атомной электростанции.