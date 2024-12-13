Их судьба остаётся неопределённой после смены власти в стране.

Россия имеет две военные базы в Сирии - в Тартусе (военно-морская база) и Хмеймиме (авиабаза). Объекты представляют стратегическую важность для российской армии, поскольку морская база служит единственным выходом России на Средиземное море, а аэродром позволяет обеспечивать все российские операции в Африке. Правительство сирийского президента Башара Асада гарантировало использование военных баз Россией вплоть до 2066 года с привлечением до 11 военных кораблей, но смена власти повлияла на их статус.

Издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Москва практически полностью достигла соглашения с новым сирийским правительством по поводу сохранения российских военных баз в Сирии. Источник издания отмечает, что сейчас между российскими властями и сирийской оппозицией есть неформальная договорённость о сохранении военных баз в Тартусе и Хмеймиме. Тем не менее, подчёркивается, что положение дел может измениться в любой момент из-за нестабильности в регионе.

Стоит отметить, что на текущий момент сирийские силы не пытаются занять российские военные базы, хотя полностью контролируют ситуацию в их окрестностях.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл разговоры о сохранении военных баз в Сирии преждевременными, поскольку устанавливать контакт по этому поводу надо с теми, кто возглавит в стране новое правительство.