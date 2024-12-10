Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков утверждает, что эта тема ещё будет обсуждаться с новыми властями.

После того, как оппозиция свергла сирийского президента Башара Асада с его должности, вопрос внешнеполитических отношений с Сирией, в частности в сфере военного сотрудничества, стал актуален для многих стран. В Соединённых Штатах Америки объявили, что намерены сохранить своё присутствие в регионе для борьбы с терроризмом, но касаемо дальнейшего присутствия российский военных баз в Хмеймиме и Тартусе информации нет. Пока что российские военные продолжают находится в Сирии.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков дал комментарий по этому поводу, назвав тему российского военного присутствия в Сирии преждевременной. По его словам, сейчас страна пребывает в состоянии чрезвычайной нестабильности и трансформации. Вопрос касаемо российских военных баз будет одним из предметов для обсуждения с новым сирийским правительством, когда станет понятно, кто его возглавит - добавил он.

Песков подчеркнул важность мер по обеспечению безопасности российских военных баз. Он отметил, что сейчас делается всё необходимое для того, чтобы выйти на связь с тем, кто обеспечивает эту безопасность. Российские военные также предприняли все меры предосторожности, ведь они буквально окружены вооружёнными формированиями оппозиции.