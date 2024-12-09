Он также признал, что в истории некоторых оппозиционных групп есть «грязные пятна», в частности терроризм и нарушение прав человека.

Известно, что Армия Соединённых Штатов Америки сохранит своё присутствие в Сирии для противодействия террористическим организациями в регионе. Только за вчера американская авиация поразила 75 позиций, где, по их данным, находились террористические группы.

Американский президент Джо Байден впервые выступил с комментарием по поводу событий на Ближнем Востоке, где потенциально формируется новое государство с инклюзивным правительством. Он подчеркнул, что Вашингтон будет взаимодействовать с сирийской оппозицией в процессе мирной передачи власти.

Байден также признал, что в истории некоторых оппозиционных групп, действовавших в Сирии, есть «грязные пятна», в частности терроризм и нарушение прав человека. Однако, как утверждает он, в этом вопросе Соединённые Штаты Америки будут оценивать представителей оппозиции по действиям, а не по словам.

Джо Байден подтвердил готовность и дальше сотрудничать с союзниками в регионе для снижения террористических угроз со стороны Сирии, обеспечивая поддержку Израиля, Иордании, Ирака и Ливана, продолжая контакты с руководством этих стран.