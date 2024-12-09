Отмечается, что переходной орган будет включать в себя всех представителей оппозиции.

Вчера правительство президента Сирии Башара Асада прекратило существование после падения Дамаска и заявления премьер-министра страны Мухаммада Гази аль-Джалали о готовности к мирной передачи власти Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил (НКОРС). С того момента начался переход власти оппозиционным силам, а в ряде стран сирийские посольства уже меняют флаг, где красная полоса закрашена зелёным цветом.

Министр юстиции страны Ахмед Аль-Сайед объявил, что страна не будет двигаться к новому этапу гражданской войны, а процесс передачи власти оппозиции будет гладким. При этом он подчеркнул, что никто не знает, где сейчас бежавший сирийский президент. Более того, министр добавил, что Асад не уведомил никого о своём решении покинуть страну.

НКОРС объявили о намерениях сформировать переходной орган власти в Сирии, который возьмёт на себя все исполнительные полномочия. Отмечается, что переходной орган будет включать в себя абсолютно все национальные оппозиционные силы.

В планах оппозиции основать свободную, демократическую и плюралистическую Сирию, которая установит стратегические партнёрские отношения со всеми странами региона и мира. Упоминается желание создать государство, которое принадлежит гражданам, представляющих различные расы, религии и доктрины.