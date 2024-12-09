Об этом сообщили ряд американских официальных лиц.

После того, как повстанческие силы взяли под контроль Дамаск и свергли действующее правительства, стало понятно о неминуемых изменениях в политической системе страны. Очевидно, что это отразится на других ключевых вопросах, включая присутствие в регионе иностранного контингента войск из ряда стран.

Заместитель помощника министра обороны Соединённых Штатов Америки Дэниел Шапиро, курирующий силы на Ближнем Востоке, заявил, что американский контингент войск сохранит присутствие в регионе. Более того, американские военные предпримут все меры для того, чтобы на территории сирийского государства не восстановила свои позиции организация «Исламское Государство» (ИГИЛ)*.

Позже американский президент Джо Байден впервые отреагировал на события в Сирии, подчеркнув, что в Белом доме отслеживают ситуацию, а американцы сохранят своё присутствие в регионе. Помощник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан также выразил свою обеспокоенность насчёт возрождения ИГИЛ*, которое происходило на прошлых этапах гражданской войны в Сирии. Главным приоритетом американских войск в Сирии является предотвращение возрождения ячеек ИГИЛ* при совместном сотрудничестве с курдскими силами и свергнувшей власть оппозицией.

Известно, что только вчера Соединённые Штаты Америки поразили 75 позиций, где располагались представители соответствующих организаций.

*Запрещённая организация на территории России.