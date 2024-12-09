Новоизбранный американский президент призывает прекратить огонь, но этого в ближайшее время не произойдёт.

Вчера новоизбранный американский президент Дональд Трамп, президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский провели трёхстороннюю встречу, на которой обсудили российско-украинский конфликт. Зеленский подтвердил решительный настрой Трампа завершить боевые действия на украинских территориях.

На своей странице в социальной сети Truth Social американский политик объявил о желании Украины заключить сделку с Россией. По его словам, в этих боевых действиях много жизней растрачивается впустую и если ситуацию не решить, то в будущем она перерастёт в нечто большее. Трамп призвал стороны к немедленному прекращению огня для переговоров и не исключил роль Китая в этом процессе.

Позже в интервью NBC News новоизбранный американский президент допустил, что при его президентском сроке Украина, возможно, не будет получать столько оружия, сколько при Джо Байдене.

Тем не менее, что касается призыва Дональда Трампа к прекращению огня, Владимир Зеленский предложение отверг. Он подчеркнул, что нельзя просто так завершить боевые действия, поскольку необходимы надёжные гарантии безопасности для предотвращения последующего возобновления конфликта.