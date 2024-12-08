Она продлилась 35 минут и затронула тему российско-украинского конфликта.

Вчера издание Agence France-Presse сообщило возможной встрече новоизбранного американского президента Дональда Трампа, французского президента Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского, которые планировали посетить открытие отреставрированного Нотр-Дама. Не уточнялось, будет ли трёхсторонняя встреча между политиками, но всё же она состоялась. После встречи политики направились на мероприятие в честь открытия собора Парижской богоматери.

Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров подтвердил факт проведения встречи, добавив, что продлилась она 35 минут. Позже Зеленский оповестил, что их трёхсторонний диалог был продуктивным, а среди основных тем было положение Вооружённых сил Украины на поле боя и скорейшее завершение российско-украинского конфликта.

По словам украинского политика, при помощи Дональда Трампа урегулировать российско-украинский конфликт можно быстрее и справедливее, ведь он настроен решительно.

Ранее издание Politico рассказало о деталях встречи руководителя Офиса президента Украины с представителями команды Дональда Трампа. Встреча была ознакомительной и направлена на установление контактов между Киевом и следующей американской администрацией.