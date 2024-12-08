Несмотря на то, что военное положение введено указом президента, идея была министра обороны. По крайней мере, так известно официально.

После того, как в Южной Корее 3 декабря объявили военное положение, парламенту удалось отменить решение, а сам президент страны Юн Сок Ёль извинился перед народом и пообещал больше такого не допускать. Как позже выяснилось, сама идея введения военного положения была инициирована министром обороны Ким Ён Хёном, который впоследствии подал в отставку, взяв на себя ответственность. Южнокорейский президент сумел сохранить должность ввиду того, что голосование о его импичменте не набрало квалифицированное большинство, хотя сам он заявил о готовности понести наказание.

Южнокорейское издание Yonhap пишет, что прокуратура арестовала бывшего министра обороны по делу о государственной измене. Сообщается, что следственная группа по безопасности при Национальном управлении расследований Национального полицейского агентства проводит расследование по факту ранее объявленного в стране военного положения.

Отмечается, что помимо Ким Ён Хёна обвинения были выдвинуты Юн Сок Ёлю и командовавшему военном положением Паку Ан Су, министру внутренних дел Ли Сан Мину. Однако именно экс-министр обороны был арестован правоохранительными органами.