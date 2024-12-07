Он пообещал, что такое больше не повторится.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ввёл 3 декабря военное положение в стране для «искоренения просеверокорейских сил и защиты конституционного порядка», после чего южнокорейские военные приступили к блокированию здания парламента, где депутаты хотели проголосовать за отмену президентского решения. В конечном итоге им удалось проголосовать за отмену военного положения и президент был вынужден отменить своё решение.

Инцидент значительно повлиял на популярность Юн Сок Ёля среди населения, которое его же и избрало президентом. По итогу глава Южной Кореи выступил с обращением к народу, принеся глубочайшие извинения за свои действия 3 декабря. Он подчеркнул, что не будет пытаться избежать наказания, если оно последует. Вероятнее всего, речь о возможном импичменте, который выдвигает оппозиция.

Южнокорейский президент также заверил, что никогда при его президентском сроке больше не будет введено нечто похожее на военное положение. Впрочем, заместитель министра обороны Ким Сон Хо уже пообещал, что если даже власти отдадут повторный приказ о введении военного положения, военные его больше не исполнят.

Лидер политической партии Южной Кореи «Гражданская сила», от которой выдвигался на пост президента Юн Сок Ёль, Хан Дон Хун сообщил о неизбежности отставки южнокорейского лидера из-за неисполнения им своих обязанностей должным образом.