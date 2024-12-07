Ограничения заметили пользователи из трёх регионов.

Вчера российские пользователи из трёх регионов - Республика Дагестан, Чеченская Республика и Республика Ингушетия столкнулись с проблемами в доступе к интернет-сети. Жалобы пользователей указывали на недоступность иностранных сайтов, сбои в приложениях и мессенджерах, в частности проблемы были с доступом к американскому WhatsApp.

Интернет-провайдеры Ellco и R-line отреагировали на сообщения пользователей, заявив, что вчера с 16:00 «Роскомнадзор» начали учения по отработке сценариев отключения доступа к иностранному сегменту интернета, поэтому возникли ограничения в доступе к некоторым сайтам. В сообщениях компаний отмечалось, что они не могут повлиять на ситуацию, а полноценное восстановление доступа произойдёт сегодня в 16:00.

Стоит напомнить, что ещё в ноябре была информация от «Роскомнадзора» о плановых отключениях рунета от глобальной сети интернет в декабре 2024 года. Отмечалось, что происходит это в соответствии с постановлением правительства РФ №1316 от 12 октября 2019 года, а учения лишь направлены на проверку готовности российской инфраструктуры обеспечивать доступность ключевых зарубежных и российских сервисов в случае отключения сети извне. Тогда речь шла о том, что отключение не отразится на доступе россиян к интернет-сети, но всё же пользователи сообщали о проблемах с доступом.