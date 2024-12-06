Встреча была в основном ознакомительной, чтобы установить контакты между будущей американской администрацией и Киевом.

Не так давно была новость о том, что руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отправился в Соединённые Штаты Америки, чтобы провести встречу с представителями администрации новоизбранного американского президента Дональда Трампа. Украинская делегация имела намерения пообщаться с номинированным Трампом советником по вопросам национальной безопасности Майком Уолтцом и спецпосланником по Украине Китом Келлогом.

Издание Politico пишет, что Ермак уже успел побывать в поместье Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, где он встретился с будущим руководителем аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс. В тот же день украинский чиновник направился в Вашингтон, проведя встречу с номинированным вице-президентом Дэвидом Вэнсом, Уолтцем и Келлогом.

По данным издания, встреча была продолжительной и содержательной, но контакты были направлены на знакомство и развитие отношений между командой Трампа и представителями Киева. Отмечается, что в целом украинские делегаты уехали довольными и подчеркнули, что с нетерпением ждут возможности поработать с Дональдом Трампом.

Тем не менее, Politico акцентируют внимание, что закулисно всё же в Киеве присутствуют опасения насчёт того, каким образом новоизбранный американский президент решит завершить российско-украинский конфликт. Учитывая последние заявления Владимира Зеленского, в Киеве согласны на территориальные уступки, но хотят серьёзных гарантий безопасности для Украины.