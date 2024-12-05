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Nacvark
Руководитель Офиса президента Украины Ермак отправился в США на переговоры с командой Трампа
В его планах установить контакты с новой американской администрацией.

За последнее время украинское руководство внесло изменения в свою риторику, став более сговорчивым, особенно когда речь касается территориальных уступок. Более того, в Киеве утверждают, что с избранием Дональда Трампа новым американским президентом установить мир на украинской земле будет гораздо проще. Несмотря на то, что Трамп ещё не вступил в должность, в Офисе президента Украины уже работают над установлением контактов с командой новоизбранного американского президента.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил о визите руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака в Соединённые Штаты Америки, где он проведёт встречу с новой американской администрацией, чтобы установить контакты. По данным различных иностранных изданий, в частности Reuters, Ермак уже встретился с номинированным советником американского президента по вопросам национальной безопасности Майком Уолтцом и специальным посланником по Украине Китом Келлогом. Сомнений в правдивости информации мало, учитывая, что визит Ермака в штаты был заранее известным фактом от этих же изданий.

Украинский министр от лица Киева выразил надежду, что Соединённые Штаты Америки и американский народ продолжат оказывать поддержку Украины. При этом он отметил, что российский президент Владимир Путин не изменил своих планов на Украину, как и условия для урегулирования российско-украинского конфликта, поэтому в Киеве будут работать с союзниками над установлением «справедливого, всеобъемлющего и устойчивого мира».

Андрей Сибига также упомянул такое высказывание, как «мир через силу». Примечательно, что именно такие слова присутствовали в сообщении Трампа при назначении им Кита Келлога на должность в своей команде.

#украина #сша #дональд трамп #андрей ермак
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