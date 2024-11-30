Он подчеркнул, что в Киеве не рассматривали такой вариант просто потому что его никто не предлагал.

Ещё летом ряд средств массовой информации писали, что украинские власти согласны на завершение российско-украинского конфликта путём территориальных уступок перед Россией в обмен на получение приглашения в НАТО. Однако официально украинские чиновники опровергали, что согласны войти в состав североатлантического альянса лишь частью территорий.

В этот раз Владимир Зеленский в интервью Sky News подтвердил, что Киев готов рассмотреть вариант с членством Украины в североатлантическом альянсе в обмен на территориальные уступки. При этом он акцентирует внимание, что никто не должен официально признавать утраченные территории российскими, чтобы сохранить возможность в будущем вернуть их уже дипломатическим путём. В таком случае фактически Киев не будет рассматривать утрату территорий, как территориальные уступки, ведь официально страна сохранит свои претензии и продолжит требовать реинтеграции дипломатическим путём.

По словам украинского политика, таким образом можно остановить горячую фазу боевых действий. Он добавил, что раньше в Киеве не рассматривали такой вариант, потому что его попросту не предлагали.

За последнее время риторика украинских властей изменилась. В Киеве всё больше говорят о том, что новоизбранный американский президент Дональд Трамп может завершить российско-украинский конфликт. Вопрос территориальных уступок уже перестал быть табу, но Киев настаивает на получении гарантий безопасности для Украины.