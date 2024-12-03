В Белом доме объясняют, что может им и не удалось достичь полного паритета в боеприпасах между ВСУ и ВС РФ, но недостаточные темпы мобилизации гораздо большая проблема.

Недавно Владимир Зеленский объяснил решение об отказе снижать возрастную планку мобилизации до 18-ти лет тем, что поставки оружия Вооружённым силам Украины недостаточные. Он подчеркнул, что всего из четырнадцати запланированных бригад укомплектовать удалось только две, поэтому принять решение о мобилизации молодёжи не выйдет, ведь их попросту не оснастить достаточным количеством оружия.

Издание The Washington Post, ссылаясь на источники в Администрации президента Джо Байдена, пишет, что Вашингтон разочарован темпами мобилизации в Украине. Источники издания отмечают, что Белый дом ведёт борьбу для того, чтобы предоставить Вооружённым силам Украины дополнительное оружие на миллиарды долларов, но чтобы не делали Соединённые Штаты Америки, украинская армия будет побеждена, если не решит проблему с нехваткой личного состава.

Один из источников издания подчёркивает, что может и не удалось полностью устранить разрыв в боеприпасах между Украиной и Россией, но ситуация в целом стала намного лучше. Что касается людского ресурса - тут вопрос только математики, причём в этом проблема гораздо больше.

Собеседник The Washington Post акцентирует внимание на том, что не пытается в чём-либо обвинить Украину, ведь вопрос действительно сложный, но в Киеве попросту не мобилизуют и не обучают достаточное количество военнослужащих, чтобы хотя бы компенсировать потери на поле боя.