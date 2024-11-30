Киев не будет понижать минимальный возраст для мобилизации, пока Запад не гарантирует своевременное оснащение новобранцев оружием.

Вчера Владимир Зеленский дал интервью изданию Sky News, в котором британские журналисты напомнили украинскому политику о недавних призывах в Соединённых Штатах Америки снизить минимальный возраст мобилизации с 25 до 18 лет, поскольку главная проблема Вооружённых сил Украины заключается в нехватке военных на позициях.

Зеленский объяснил журналистам, что основная проблема страны не в нехватке солдат, а оснащении бригад. Он подчеркнул, что в стране есть 10 неоснащённых бригад, а всего, за год, Соединённые Штаты Америки и Европа оснастили только 2,5 бригады. Почему так происходит - украинский политик связал причины с бюрократией в каких-то решениях, которым не отдают должного приоритета.

Владимир Зеленский задался вопрос, каким образом Запад видит мобилизацию молодых ребят, которые не знают, в какую бригаду им идти и где взять оружие. Ограниченность личного состава в зоне боевых действий он назвал вынужденной мерой, чтобы сохранить как можно больше жизней военнослужащих. Всем, кто предлагает снизить мобилизационный возраст, он предложил заниматься своими делами, то есть поставлять оружие, а Киев займётся своими - мобилизацией солдат. Иначе говоря, утром - оружие, вечером - мобилизация.

Ранее один из сотрудников Офиса президента Украины Дмитрий Литван уже комментировал призывы в Вашингтоне снизить мобилизационный возраст, подчеркнув, что смысла в таком решении нет, пока Вооружённые силы Украины не получают своевременные поставки оружия для укомплектования бригад.