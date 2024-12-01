Не уточняется, какое вооружение в него войдёт.

Владимир Зеленский записал очередное вечернее видеообращение, в котором рассказал о достигнутых договорённостях насчёт получения Украиной помощи от Запада.

Украинский политик сообщил о подготовке Соединёнными Штатами Америки «важного пакета военной помощи» общей стоимостью 725 миллионов. При этом он не уточнил, что именно Пентагон планирует поставить, но назвал это значительным для поддержки военнослужащих. Не стоит исключать поставку американских ракет ATACMS, которые начали активно использоваться Вооружёнными силами Украины после получения разрешения на удары вглубь российских территорий.

Зеленский особо отметил Литву, которая обещала пакет военной помощи с оружием, боеприпасами и комплектующими к бронетехнике. Он выразил благодарность Нидерландам за пусковые установки для зенитно-ракетных комплексов Patriot, а также скандинавским и балтийским странам за инвестиции в украинский оборонно-промышленного комплекс. Необходимо напомнить, что недавно норвежское правительство утвердило выделение 3,2 миллиардов долларов помощи Киеву на 2025 год.

Владимир Зеленский упомянул подготовку к активной работе с западными странами уже в декабре. Он подчеркнул, что есть решения, которые можно реализовать в эти недели и месяцы ради общей безопасности.