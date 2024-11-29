Об этом сообщается на сайте норвежского правительства.

На сайте норвежского правительство объявлено, что в 2025 году Норвегия направит на финансирование военной, гуманитарной и гражданской помощи Украине 35 миллиардов норвежских крон, то есть 3,2 миллиарда долларов. Отмечается, что 2 миллиарда будут потрачены на военную помощь, а оставшиеся средства распределят между гуманитарной и гражданской поддержкой.

Премьер-министр страны Йонас Гар Стёре подтвердил непоколебимую приверженность Осло оказывать поддержку Киеву. Он подчеркнул, что норвежская помощь должна быть стойкой на протяжение многих лет, чтобы украинский народ ощущал её.

По этой причине программа поддержки предусматривается сразу до 2030 года. За это время норвежское правительство потратит на помощь Украине в общей сложности как минимум 154 миллиардов норвежских крон, то есть 14 миллиардов долларов.

Глава норвежского правительства добавил, что военное финансирование будет распределяться между теми сферами, которые Киев сочтёт наиболее приоритетными. Что касается военной помощи, приоритет отдают именно инвестициям в украинский оборонно-промышленный комплекс (закупку оружия для Вооружённых сил Украины у местных компаний), чтобы сохранить собственные запасы вооружения и простимулировать производственные мощности страны. Йонас Гар Стёре также отметил необходимость предоставления финансирования для обеспечения украинского населения электроэнергией.