Об этом рассказала представитель ведомства Мария Захарова.

Неделю назад стало официально известно об открытии в Польше американской военной базы противоракетной обороны. На ней была размещена система противоракетной обороны Aegis Ashore, которая предназначена для сбивания баллистических ракет малого (от 500 до 1000 километров) и среднего (от 1000 до 5500 километров) радиусов действия. Президент страны Анджей Дуда обозначил данное решение как символически важное, ведь оно обозначает окончательный выход Варшавы из российской сферы влияния.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что размещённая в польском городе Редзиково американская военная база противоракетной обороны с недавних пор является одной из основных целей для возможных ударов со стороны российской армии, обеспечить которые можно широким спектром современного вооружения. По её словам, решение о развёртывании американской системы противоракетной обороны по соседству с Россией является продолжением провокационной политики Соединённых Штатов Америки.

Захарова отметила, что само присутствие данной базы в Европе значительно повышает уровень ядерной угрозы в регионе, как и любые другие действия, направленные на стягивание военной инфраструктуры к российской границе для оказания силового давления на ядерные державы.