На её открытии присутствовал польский президенты Анджей Дуда, министры и американский адмирал.

Месяц назад министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский анонсировал открытие американский военной базы противоракетной обороны Aegis Ashore на территории страны. Новый военный объект предназначен для противодействия баллистическим ракетам малого (от 500 до 1000 километров) и среднего (от 1000 до 5500 километров) радиусов.

Стало известно, что польский президент Анджей Дуда посетил открытие американской военной базы в сопровождении адмирала военно-морских сил Соединённых Штатов Америки Стюарта Мюнша. На открытии были и другие польские чиновники, в частности министр иностранных дел Радослав Сикорский и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

Дуда оценил такой шаг со стороны Вашингтона, подчеркнув, что он является символически важным, ведь теперь окончательно становится понятно о выходе Польши из российской сферы влияния.

База противоракетной обороны размещена в городе Редзиково (центральная часть страны, недалеко от выхода в Балтийское море). При этом объект расположен всего в 165 километров от польско-российской границы, что позволяет его зенитным ракетам сбивать цели как над Калининградской областью, так и остальной частью России. В качестве перехватчиков будут использоваться современные SM-3 Block 2A, стоимость выпуска одной такой зенитной ракеты составляет более почти 20 миллионов долларов.