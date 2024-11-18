Никакой конкретики, но намёк на получение разрешения всё же был дан.

Недавно ряд иностранных изданий, в частности The New York Times и Reuters, сообщили о снятии Соединёнными Штатами Америки ограничения на нанесение ударов вглубь российских территорий американскими ракетами ATACMS. Позже французское издание Le Figaro сообщило об аналогичном решении со стороны Великобритании и Франции в контексте ракет Storm Shadow/SCALP. При этом официально информацию комментировать не хотят ни в Белом доме, ни сам американский президент Джо Байден.

Владимир Зеленский в своём обращении прокомментировал информацию, напомнив, что снятие ограничений на дальнобойность предоставленного Украине оружия является одним из ключевых пунктов разработанного в Киеве плана победы.

По его словам, несмотря на то, что вчера в медиа начали говорить о снятии ограничений на дальнобойность поставляемого оружия, на самом деле удары наносятся не словами, а ракетами. Он добавил, что такие вещи не анонсируют, а ракеты сами скажут за себя.

Стоит напомнить, что ещё несколько месяцев назад, когда стало понятно о нежелании Запада снимать ограничения на удары вглубь российских территорий, ряд иностранных изданий писали, что если всё же решение будет пересмотрено, официально объявлять об этом не будут, пока не будет нанесён удар, ставший фактическим подтверждением пересмотра позиции.