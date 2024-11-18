От официальных комментариев страны отказываются.

Известно, что Соединённые Штаты Америки не разрешают Вооружённым силам Украины применять поставляемое им американское оружие для ударов вглубь российских территорий. Аналогичной позиции придерживаются Франция и Великобритания, чьи ракеты Storm Shadow и SCALP неспособны эффективно поражать цели на территории России без американских технологий.

Вчера вечером издание The New York Times, ссылаясь на собственные источники, опубликовало информацию о том, что Вашингтон разрешил Киеву наносить удары ATACMS в глубину российских территорий. Впоследствии издание Reuters объяснило, что пока удары можно наносить лишь по местам размещения военных КНДР на российских территориях (размещение официально опровергается Москвой и Пхеньяном), а обстрел американским оружием российских территорий может произойти уже в ближайшие дни. В Белом доме от комментариев по ситуации отказались, хотя до недавних пор говорили о приверженности неизменной позиции Джо Байдена по данному вопросу.

Позже издание Le Figaro сообщило, что аналогичное решение о нанесении ударов вглубь российских территорий ракетами Storm Shadow и SCALP приняла Великобритания и Франция. Другое авторитетное издание Bloomberg также публикует аналогичную информации о разрешении на удары ATACMS вглубь России, подчёркивая, что все пожелания Киева по целям вряд ли будут учтены и в зоне поражения будет только Курская область.

В своём обращении Владимир Зеленский информацию о получении разрешения на удары вглубь российских территорий буквально не подтверждал. По его словам, удары наносят не словами, а ракетами. Подобные решения не анонсируются - добавил он.