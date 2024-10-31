Не так давно американское издание писало о запросе Киева разместить на украинских территориях ракеты Tomahawk, хотя это была конфиденциальная просьба украинских властей.

Недавно издание The New York Times раскрыли одно из секретных положений плана победы Украины, в котором Киев запрашивал размещение на украинских территориях стратегических систем неядерного сдерживания. Как узнали журналисты издания от анонимных высокопоставленных американских чиновников, речь шла о крылатых ракетах большой дальности BGM-109 Tomahawk. Украинские власти хотели, чтобы Вашингтон разместил их в случае прекращения огня, тем самым сдержав Россию от возобновления боевых действий в случае срыва переговоров. Однако такую возможность источники издания отвергли.

Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию, возмутившись тем, что информацию о запросе Киева слили американцы различным средствам массовой информации. По его словам, разговор о BGM-109 Tomahawk был конфиденциальной информацией, между Украиной и Соединёнными Штатами Америки, но в конце концов она попала в открытый доступ.

Политик задался вопросом «как это понимать?» и означает ли это, что между Киевом и Вашингтоном нет ничего конфиденциального.

Ранее президент Польши Анджей Дуда пожаловался, что Киев не предоставляет Варшаве доступ к секретным положениям плана победы. Он считает, что это связано с падением уровня военной помощи от польских властей, хотя на момент 2022 - 2023 года поддержка Польши была существенной.