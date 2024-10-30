Он предположил, что связано это со снижением уровня поставок оружия.

После того, как в 2022 году начались боевые действия на украинских территориях, Польша передала Украине практически все запасы советского вооружения. В следующем году темп поставок снизился, а уже в 2024 году Варшава не могла оказывать военную помощь Украине, объясняя это истощёнными запасами и нуждами собственной обороны.

Президент Польши Анджей Дуда в эфире радиостанции Radio Zet пожаловался, что Киев, вероятнее всего, перестал считаться с Варшавой и больше не считает страну ключевым партнёром. Он связывает это с тем, что польские власти больше неспособны передавать оружие из собственных запасов на том уровне, который наблюдался в 2022 и 2023 годах.

Польский президент напомнил, что Киев до сих пор не передал Варшаве секретные положения плана победы Владимира Зеленского, хотя доступ к данной информации предусмотрен для всех союзников, способных изменить ситуацию на поле боя. Украинские власти позже объясняли, что не видят смысла передавать такие сведения тем странам, которые не могут в корне повлиять на российско-украинский конфликт.

Политик надеется, что это не помешает Киеву и Варшаве продолжать дружественные отношения: «Главное, чтобы этого хотели обе стороны».