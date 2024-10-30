Очевидно, что просьба не будет удовлетворена.

Крылатые ракеты большой дальности BGM-109 Tomahawk американского производства, позволяющие поражать цели на расстояние до 2,4 тысяч километров, являются одним из вооружений Соединённых Штатов Америки, направленных на стратегическое сдерживание потенциальных противников. Боевая часть может быть оснащена атомной боеголовкой, но ракету также используют со стандартным боезарядом. Размещение данного оружия за пределами штатов происходит относительно редко, даже Германия (член НАТО и стратегический партнёр Вашингтона) удостоилась размещения американских ракет только к 2026 году.

Издание The New York Times, ссылаясь на высокопоставленного американского чиновника, узнало, что Владимир Зеленский в рамках своего плана победы, где один из пунктов предусматривает размещение на территории Украины оружия неядерного стратегического сдерживания, хотел получить ракеты BGM-109 Tomahawk. По задумке украинского лидера, размещение американских ракет позволило бы удержать Россию от возобновления боевых действий, если между Киевом и Москвой начались бы переговоры.

Однако, как подчёркивает источник издания, такое требование является абсолютно невыполнимым.

The New York Times напоминают, что хоть Зеленский рассчитывал при помощи своего плана заручиться реальной поддержкой, способной принудить Россию к миру, в итоге Киев ограничился лишь риторической поддержкой: ни одна страна не разрешила наносить удары своими ракетами вглубь российских территорий, ни одна страна НАТО не изменила своё отношение к приглашению Украины в североатлантический альянс.

По мнению аналитиков и военных, с которыми беседовали журналисты издания, демонстрацией плана победы Владимир Зеленский хотел показать украинцам, что сделал всё для украинской победы и возможная сделка с Россией, невыгодная для Украины, является лишь последствием нерешительности Запада.