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The New York Times сообщают о переброске 5 тысяч солдат КНДР в Курскую область

Официально Москва и Пхеньян опровергают отправку северокорейских военных на российские территории.
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В этом месяце представители украинской власти со ссылкой на данные разведывательных служб сообщили о планах Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) перебросить десятитысячную группировку войск на российские территории. Официально информация опровергается Москвой и Кремлём, хотя российский президент Владимир Путин не давал однозначного комментария на вопрос, есть ли в России северокорейские военные.

Издание The New York Times, ссылаясь на источники в украинском и американском правительстве, пишет, что в среду на территорию Курской области, где Вооружённые силы Украины удерживают захваченный участок, начали пребывать северокорейские солдаты. Ожидается, что в понедельник северокорейская группировка будет равна пяти тысячам человек личного состава.

Как отмечают источники издания, переброшенные войска являются частью элитного спецназа Корейской народной армии (КНА), а их переброска осуществляется из Владивостока самолётами Ил-76 на аэродром, расположенный в западной части России. Затем, по данным издания, иностранных военных распределяют для выполнения воинских обязанностей.

Несмотря на то, что северокорейские военные ещё не принимали участие в боях, источники The New York Times насторожены такой возможной активностью. Причина заключается в том, что любой значительный контингент войск позволит российской армии сконцентрировать больше сил на востоке, где украинская армия итак испытывает нехватку ресурсов и вынуждена отступать.

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