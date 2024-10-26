Не так давно стало известно, что страны «Большой семёрки» (G7) подтвердили свою готовность выделить Украине кредит на 50 миллиардов долларов в полном размере. Предполагается, что он не скажется на кредитном рейтинге Киева, поскольку обслуживать его будут за счёт доходов от замороженных российских активов.

Итальянское правительство опубликовало совместное заявление лидеров G7, в котором раскрыло детали предоставления Украине кредита в рамках Extraordinary Revenue Acceleration (ERA). Отмечается, что принявшие участие в выделении займа страны будут действовать при конфискации доходов от замороженных российских активов в пределах своих правовых систем и международного права.

Предполагается, что до 30 июня 2025 года все страны, участвующие в выделении кредита, должны начать выделять средства. Окончательно все 50 миллиардов долларов будут предоставлены Киеву до конца 2027 года. При этом украинские средства получат средства по разным каналам, а предназначены они будут как для покрытия экономических нужд страны (выплата зарплат, реализация государственных программ), так и для приобретения оружия и восстановления инфраструктуры Украины.

Также все страны G7 в очередной раз официально подтвердили свои обязательства по выделению Украине 50 миллиардов долларов займа за счёт доходов от замороженных российских активов.