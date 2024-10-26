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В Белом доме и Кремле отреагировали на информацию WSJ о регулярных переговорах Илон Маска с Путиным

Издание WSJ писало о поддерживающихся контактах между российским президентом и американским бизнесменом.
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Недавно издание The Wall Street Journal опубликовало статью, в которой рассказало о поддерживающихся контактах между российским президентом Владимиром Путиным и американским бизнесменом Илоном Маском. Отмечалось, что Маск и Путин регулярно поддерживали контакты с 2022 года, обсуждая в том числе геополитическую ситуацию. При этом официально американский бизнесмен подтверждал контакты с российским президентом только один раз - в 2021 году, а темой их разговора стал космос.

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби отреагировал на данную информацию, подчеркнув, что не может подтвердить её. Американский чиновник порекомендовал обратиться за комментарием к самому Маску.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также дал комментарий по ситуации, заявив, что информация The Wall Street Journal не соответствует действительности. По его словам, единственный раз, когда Владимир Путин и Илон Маск проводили телефонную беседу, был ещё до 2022 года. При этом тему политики они не затрагивали, обсуждались исключительно технологии.

Впервые информация о контактах Путина и Маска после 2021 года появилась в октябре 2022 года, когда американский политолог Ян Бреммер, сославшись на разговор с американским бизнесменом, рассказал, что он озвучил тогдашние условия урегулирования российско-украинского конфликта - признание Крыма, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей территорией Россией, а также нейтральный статус Украины. Однако официально она не подтверждена ни российскими, ни американскими властями.

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