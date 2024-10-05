До этого американский президент Джо Байден выступил против ударов по иранским ядерным объектам.

После того, как Иран провёл массированный обстрел израильских территорий, издание The Wall Street Journal узнало о готовности Израиля нанести ответный удар по иранским ядерным объектам. Однако позже американский президент Джо Байден не поддержал такое решение, подчеркнув, что Вашингтон продолжает обсуждать с Тель-Авивом варианты, как ответить Тегерану.

Кандидат в американские президенты от Республиканской партии Дональд Трамп во время своего выступления в Северной Каролине поднял вопрос ударов по ядерным объектам Ирана, поддержав это решение. Он считает, что Байден ошибся, когда отказал Израилю в таком шаге.

По мнению американского политика, ядерные объекты - это то, по чему Израилю следует нанести удар. Он утверждает, что ядерное оружие (которое может быть произведено при помощи этих объектов) является самым большим риском. Что касается последствий такого ответа Ирану, Дональд Трамп отметил, что сначала необходимо нанести удар по ядерным объектам, а уже потом беспокоиться об остальном.

Дональд Трамп неоднократно выступал в поддержку Израиля и встречался с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху. Тем не менее, большая часть еврейской общины в Соединённых Штатах Америки планирует поддержать на предстоящих выборах Демократическую партию, а не Республиканскую. Трамп уже предупреждал избирателей еврейской национальности, что если он проиграет выборы, то уже через два года Израиль может перестать существовать.