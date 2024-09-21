Американский политик призвал американских евреев отдавать голос за него, если они хотят усиления поддержки Тель-Авива.

Кандидат в американские президенты от Республиканской партии Дональд Трамп в своих предвыборных речах неоднократно выделялся фразой «если», утверждая, что, если бы он был американским президентом вместо Джо Байдена, мир мог бы избежать многих конфликтов. В этот раз американский политик предупредил американских евреев о последствиях для Израиля, если его не изберут новым президентом.

По словам Трампа, его поражение на выборах приведёт к тому, что израильское государство прекратит своё существование уже через два года. Примечательно, что политик уже ранее встречался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, поддержав его стремление добиться быстрой победы на Ближнем Востоке.

Своё заявление Дональд Трамп сделал на фоне информации от Еврейского демократического совета Америки, который, по итогам социологических опросов, сообщил, что большая часть американских евреев (72%) голосуют за кандидата от Демократической партии Камалу Харрис, когда только меньшинство (25%) готово отдать свой голос за республиканца.

Дональд Трамп подчеркнул немаловажную роль евреев на президентских выборах в Соединённых Штатах Америки и пообещал, что его победа обеспечит Израилю безопасность. Объяснить данное утверждение можно тем, что еврейское сообщество непредсказуемо в своей позиции на американских выборах, поэтому спрогнозировать их поддержку крайне сложно - наравне со «спорными штатами», играющими наибольшую роль на ход избирательного процесса.

Тем, кто всё же желает отдать голос за Харрис, он посоветовал «провериться». Непонятно, поможет ли Трампу такой совет переманить на свою сторону еврейских избирателей.