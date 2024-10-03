Об этом он заявил в разговоре с журналистами, которые допустили, что именно таким образом Израиль может ответить Тегерану.

Позавчера Иран провёл массированный обстрел Израиля в ответ на ликвидацию главы ливанской шиитской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы и генерал-майора Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Аббаса Нилфорушана, в Тель-Авиве пообещали в скором времени отреагировать на действия Тегерана. В Соединённых Штатах Америки поддержали право Израиля провести ответный удар.

После того, как американский президент Джо Байден провёл телефонные переговоры с лидерами «Большой семёрки» (G7), обсудив усиление санкций против Ирана, его спросили, поддерживает ли он нанесение ударов по ядерным объектам на территории Ирана. Американский президент выступил против такой идеи, заверив, что Вашингтон обсудит с Тель-Авивом их возможную реакцию на иранский обстрел.

Ранее издание The Wall Street Journal писало, что в Израиле предупреждали о своей готовности наносить удары по объектам, связанным с ядерной программой Ирана. Учитывая последние заявление премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, где он обещал заставить заплатить Тегеран большую цену за проведённый обстрел, возникли опасения, что на этот раз израильская армия может прибегнуть к таким радикальным мерам.