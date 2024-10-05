Израильские власти не гарантировали, что откажутся от такой меры.

После того, как американский президент Джо Байден выступил против нанесения ударов по ядерным объектам Ирана в качестве израильского ответа на массированный обстрел, появилась вероятность, что целью Израиля может стать иранская нефтяная отрасль. Позже американский президент подтвердил, что такой сценарий действительно обсуждается.

Издание Financial Times, ссылаясь на информированные источники, пишет, что Европейский союз официально обратился к Израилю с просьбой не наносить удары по объектам нефтяной инфраструктуры Ирана. Израильские власти не смогли гарантировать, что точно воздержаться от такого решения.

Удары по нефтяным объектам Ирана, являющегося одним из крупных экспортёров нефти, могут привести к существенному росту цен на энергоносители.

Как отмечает издание, в планах Тель-Авива послать Ирану «мощный сигнал», чтобы Тегеран более не намеревался атаковать израильские территории. Тем не менее, окончательного решения по тому, в какой форме будет проведена ответная атака, ещё нет.

Высокопоставленный европейский дипломат в комментарии Financial Times считает удручающим, что Брюссель не может как-либо повлиять на позицию Израиля. В то же время Соединённые Штаты Америки пытаются ограничить масштабы израильского ответа, чтобы предотвратить серьёзную эскалацию, за которой последует расширение боевых действий на Ближнем Востоке.