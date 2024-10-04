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Nacvark
США и Израиль обсуждают удары по объектам нефтяной отрасли Ирана
Об этом рассказал американский президент Джо Байден.

Известно, что Израиль намерен нанести ответный удар по Ирану из-за недавнего массированного обстрела израильских территорий. Соединённые Штаты Америки принимают участие в обсуждениях с Тель-Авивом, чтобы контролировать ситуацию и не дать израильским властям совершить действия, которые существенно повысят эскалацию в регионе. Как уже говорил ранее американский президент Джо Байден, он выступает против ударов по ядерным объектам Ирана, хотя в Израиле их вполне считают за цель.

Американский президент, покидая Белый дом перед отлётом в штат Флорида, по традиции ответил на ряд вопросов журналистов. Учитывая, что удары по ядерным объектам он исключил, журналистов интересовала другая возможная цель - иранская нефтяная отрасль.

По словам американского президента, как раз таки удары по объекты нефтяной отрасли Ирана обсуждается между Вашингтоном и Тель-Авивом сейчас. Он также подчеркнул, что Соединённые Штаты Америки не дают Израилю каких-либо разрешений, а лишь советуют, как поступить.

Примечательно, что после заявления Джо Байдена фиксировался рост цен на нефть (+3~ доллара за баррель), но, впрочем, эта тенденция была запущена ещё после обстрела Израиля в начале октября. Стоит также отметить, что удары по иранским нефтяным объектам могут спровоцировать больший спрос на российский товар.

#сша #израиль #иран #байден
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