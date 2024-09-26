Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Минобороны Украины Умеров: ВСУ зависимы от военной помощи Запада на более чем 80%
Он признал, что основной международной поддержкой Киева является именно военная помощь.

Министр обороны Украины Рустем Умеров в разговоре с украинским изданием «Левый берег» признал, что Вооружённые силы Украины зависят от международной военной помощи, оказываемой Западом, на более чем 80%.

По словам украинского министра, такая цифра объяснима тем, что большой штат людей из украинского оборонного ведомства ежедневно прорабатывают вопросы международного сотрудничества с рядом партнёров, включая Соединённые Штаты Америки, Германию, Францию, Великобританию, а также Европейский союз и НАТО. Он также подтвердил, что основным видом получаемой Киевом поддержки является именно военная помощь.

Примечательно, что ещё в прошлом году американские власти указывали на ослабление военной помощи Украине, связав это с намерениями сделать страну самостоятельной. Нюанс в том, что всё это время Запад оказывал прямую военную помощь оружие, а не инвестировал в собственное производство, пусть даже за рубежом, тем самым попросту покрывая потребности украинских военных на поле боя.

Некоторое время назад Владимир Зеленский жаловался на то, что Запад медлит с поставками оружия, а поставленных вооружений не хватило даже на оснащение четырёх бригад из четырнадцати сформированных в этом году.

#украина #всу #умеров
+
Написать комментарий (0)
В ночь с 25 на 26 сентября российские войска вновь нанесли удары военной инфраструктуре ВСУ
Эрдоган: США и другие страны не желают видеть Украину в НАТО
Спикер Конгресса требует от Украины уволить украинского посла из-за вмешательства в выборы США
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России начат новый мегапроект — автодорога вокруг Азовского моря
11
Android Auto 12.9 с новыми функциями стала доступна для загрузки по всему миру
5
Первый майнер вывел на биржу 1215 Bitcoin и заработал 77 миллионов долларов
1
Выпущен iQOO Z9 Turbo+ с чипом Dimensity 9300+, мощной СО, батареей на 6400 мА·ч и ценой от $330
+
Telegram начинает удалять ссылки на крупнейшую библиотеку Z-Library
3
Первое крупное обновление Android 15 сделает уведомления для нескольких устройств более удобными
+
С утратой Покровска Украина может потерять половину производства стали из-за дефицита угля
1
Defense News: Российский стартап продал 1000 БПЛА, обойдя западные санкции
+
Nvidia поделилась списком новых игр, получивших DLSS 3 и DLSS2
1
В России продолжается возрождение отрасли микроэлектроники
+
Самолет с эффектом крыла Liberty Lifter поднимает груз без взлетно-посадочной полосы
2
Российские войска заняли ещё четыре квадратных километра в районе Угледара
1
Античит и прекращение онлайн поддержки GTA 5 значительно сократило число игроков
5
Официальное видео распаковки Samsung Galaxy S24 FE подтвердило ключевые характеристики смартфона
+
Создатели Hamster Kombat прокомментировали ситуацию с банами игроков и пожелали им играть честно
1
Linux набирает популярность и перетянет на себя часть пользователей уходящей Windows 10
10
Snapdragon 8 Gen 5 будет работать на частоте 5 ГГц
+
ЛиАЗ возобновил производство автобусов-гармошек с новым двигателем ЯМЗ-537
+
Аналитики рассчитали, что владение УАЗ "Хантер" в течение 5 лет обойдется дороже, чем его покупка
1
Информатор рассказал о преимуществе Adreno 830 в составе Snapdragon 8 Gen 4 над предшественником
2

Популярные статьи

Почему при выходе из дома нужно отключать Wi-Fi, и как мошенники пользуются ошибками пользователей
22
"Enotria: The Last Song" - кривая игра с кривым управлением на кривом движке (обзор)
6
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
264
Процессоры AMD Ryzen 9000 оказались медленными, дорогими и продолжают разочаровывать геймеров
38
Анонс игр на State of Play заставил поклонников Sony бросать деньги в монитор
13
Huawei Mate XT Ultimate - первый в мире тройной складной смартфон
4
Какой SSD емкостью 4 терабайта купить для игрового ПК – 5 интересных моделей
+
Выпущен Installer-SH версии 1.6: Больше автоматизации, исправление ошибок, локализация
1
Сравнение Horizon Zero Dawn оригинальной версии и ремастера
1
Как Neuralink Илона Маска использует шифр языка Вселенной
+

Сейчас обсуждают

l33t_h4x00r
12:00
Процессоры AMD Ryzen 9000 оказались медленными, дорогими и продолжают разочаровывать фанатов Интела
Процессоры AMD Ryzen 9000 оказались медленными, дорогими и продолжают разочаровывать геймеров
Nvidia&Intel Hater
11:59
а что придумывать.честных тестов куча в инете.я тебе скрины уже привел как втой огрызок сосет
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
vpoluektov
11:59
А посмотреть и сравнить, раз уж пример есть? На кране fsr native дает размытость больше, чем dlss quality и taa native (и, раз уж на то пошло, и dlaa native - он в этом месте похож на этих двух). Чтоб...
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Gerr_Lord87
11:59
СамО придумал или мамка сказала?)
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Nvidia&Intel Hater
11:58
скрины выше как твой просирает -але.ты слит и порвался чмошник
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Nvidia&Intel Hater
11:58
а ты долго будешь херней страдать .все знают твое гавно слито в унитаз
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Gerr_Lord87
11:58
https://youtu.be/OnMEAW5VVUo?si=LR3Yik1BiEDQfzIS
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Nvidia&Intel Hater
11:57
у него там все гавно.проц с помойки .карта палит -твой дом сгорит.он показывал ,там все из говна и палок
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Gerr_Lord87
11:57
Пруфы видоса 10900кф и ХРЮзена 5950x сверху, апшерон. Глаза разуй, как я тебя сливаю🕺🏼
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Nvidia&Intel Hater
11:57
вот не угалдал,я к нему никакого отношения не имею.у тебя нет пруфоф и ты пистабол.
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем