Он признал, что основной международной поддержкой Киева является именно военная помощь.

Министр обороны Украины Рустем Умеров в разговоре с украинским изданием «Левый берег» признал, что Вооружённые силы Украины зависят от международной военной помощи, оказываемой Западом, на более чем 80%.

По словам украинского министра, такая цифра объяснима тем, что большой штат людей из украинского оборонного ведомства ежедневно прорабатывают вопросы международного сотрудничества с рядом партнёров, включая Соединённые Штаты Америки, Германию, Францию, Великобританию, а также Европейский союз и НАТО. Он также подтвердил, что основным видом получаемой Киевом поддержки является именно военная помощь.

Примечательно, что ещё в прошлом году американские власти указывали на ослабление военной помощи Украине, связав это с намерениями сделать страну самостоятельной. Нюанс в том, что всё это время Запад оказывал прямую военную помощь оружие, а не инвестировал в собственное производство, пусть даже за рубежом, тем самым попросту покрывая потребности украинских военных на поле боя.

Некоторое время назад Владимир Зеленский жаловался на то, что Запад медлит с поставками оружия, а поставленных вооружений не хватило даже на оснащение четырёх бригад из четырнадцати сформированных в этом году.