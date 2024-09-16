В условиях медленных и недостаточных поставок оружия от Запада украинская армия теряет боеспособность.

Владимир Зеленский в интервью с журналистом CNN Фаридом Закарией обсудил ряд военно-политических тем, связанных с российско-украинским конфликтом, затронув также вопрос проблемы снабжения Вооружённых сил Украины.

По его словам, несмотря на то, что Соединённые Штаты Америки и страны Европы оказывают военную помощь Киеву, украинская армия все равно испытывает критическую нехватку вооружения: из четырнадцати запланированных к подготовке бригад не удалось оснастить полностью даже четыре. Он связывает это с медленными поставками и очень большими потребностями военных в условиях активных боевых действий. Украинские компании пытаются развить собственное производство дронов, но даже этого недостаточно, чтобы скомпенсировать имеющийся дефицит.

Зеленский вспомнил, что восьмимесячная пауза в оказании военной помощи Соединёнными Штатами Америки сыграла серьёзную роль в падении боеспособности. Тогда украинской армии приходилось использовать все имеющиеся запасы, из-за чего арсенал опустел. Командованию пришлось использовать всё, что лежало на складах с боеприпасами, находилось на вооружение резервных бригад - всё это раздали на передовую - заключил он.

Ранее издание The Wall Street Journal писало, что Киеву не стоит рассчитывать на сохранение текущего уровня военной поддержки в 2025 году. Авторы утверждают, что даже победа Камалы Харрис на президентских выборах не улучшит ситуацию с военной помощью.