Официальный представитель МИД Захарова назвала запланированную конференцию очередной попыткой протащить формулу Зеленского.

Более недели назад Владимир Зеленский сообщил о планах провести в ноябре второй саммит мира, направленный на мирное урегулирование российско-украинского конфликта. Предполагалось, что данное мероприятие посетит больше стран, чем было на прежней встрече в Швейцарии, поскольку Киев направит приглашение представителям от Москвы. До этого российские официальные лица говорили, что украинские власти пока не оповещали о запланированных саммитах.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва не будет принимать участие во втором саммите мира, проводить который Киев планирует в ноябре.

По словам российского чиновника, данное мероприятие не несёт в себе попытки урегулировать российско-украинский конфликт мирным путём, а Россия не планирует участвовать в подобных саммитах, где планируется предъявить российской стороне ультиматум о капитуляции. Она назвала это очередной попыткой Запада протащить украинскую формулу мира, разработанную Зеленским.

В то же время Мария Захарова подчеркнула, что Москва готова обсуждать завершение боевых действий на условиях, учитывающих реальную ситуацию на поле боя и июньскую инициативу российского президента Владимира Путина.