Вполне вероятно, что проведут его в Индии.

После прошедшей в Швейцарии мирной конференции по украинской формуле мира, ряд западных политиков высказались по поводу необходимости пригласить на следующий саммит представителей от России. Украинские власти впоследствии согласились, подчеркнув, что без Москвы действительно будет очень тяжело найти мирное решение российско-украинского конфликта.

Владимир Зеленский заявил, что в ноябре состоится вторая мирная конференция, на которую уже будет приглашён представитель от России. Пока непонятно, где именно состоится саммит, но допускается, что местом проведения будет Индия.

Помимо этого, Зеленский сообщил о своих планах встретиться в этом месяце с американским президентом Джо Байденом, чтобы предоставить ему «план победы» Украины. Примечательно, что план передадут сразу трём американским политикам - Джо Байдену, Камале Харрис и Дональду Трампу.

На текущий момент непонятно, согласится ли Россия посетить организованный Киевом мирный саммит. Российские власти сообщали о невозможности вести переговоры с Украиной, когда в Курской области находятся украинские военные. Выводить войска с российских территорий Киев не намерен, утверждая, что контроль над ними входит в план победы.