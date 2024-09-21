Таким образом Вашингтон израсходует сгорающие в сентябре средства. Однако поставить всё сразу не получится из-за нехватки оружия в арсеналах Пентагона.

На прошлой неделе в Белом доме анонсировали новый пакет военной помощи для Украины, который будет значительно больше, чем предыдущие. Вполне вероятно, что пакет будет сформирован за счёт 5,8 миллиардов долларов в рамках программы PDA, срок использования которых истечёт в конце сентября.

Издание CNN, ссылаясь на собственные источники, пишет, что уже на следующей неделе Соединённые Штаты Америки действительно объявят о новом значительном пакете военной помощи для Киева, но, вероятнее всего, поставки будут отложены из-за нехватки оружия на складах Министерства обороны страны. Зарезервированные средства предназначены для того, чтобы компенсировать Пентагону оружие, которое будет изъято со складов американской армии для отправки украинским военным.

Отмечается, что в последнее время пакеты военной помощи от Соединённых Штатов Америки варьировались ежемесячной поддержкой на уровне около 200 миллионов долларов. Для понимания, в 2022 - 2023 годы ежемесячная помощь Вооружённым силам Украины от Вашингтона могла доходить до одного миллиарда долларов, а иногда даже больше.

В этом же случае Вашингтон может перейти на новый формат оказания военной помощи, когда финансирование будет объявляться реже, но на более крупную сумму, а поставки будут растягиваться. Таким образом Пентагон может выделить оружие для покрытия общих украинских потребностей (артиллерийские снаряды, средства противовоздушной обороны и другие боеприпасы) общей стоимостью 5,8 миллиардов долларов, растянув поставки вплоть до конца осени.