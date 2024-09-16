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Nacvark
В Белом доме анонсировали существенный пакет военной помощи для Украины
Американские власти работают над тем, чтобы согласовать список вооружения для стабилизации ситуации на поле боя.

Советник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в Белом доме работают над составлением «существенного пакета» военной помощи Украине, который позволит стабилизировать ситуацию на поле боя и предоставить украинским военным возможность для отражения российского наступления. Не уточняется, о какой сумме идёт речь, но последние пакеты военной помощи оценивались в среднем в 200 - 300 миллионов долларов.

По словам американского чиновника, он ежедневно встречается со своей командой, чтобы обсудить, какие средства и инструменты необходимо внедрить для выполнения этой задачи.

Салливан подчеркнул, что Вашингтон снимает с конвейера все только что произведённые артиллерийские снаряды калибра 155-мм, чтобы оперативно доставить их Вооружённым силам Украины. Он также добавил, что ради усиления помощи Киеву пришлось отправить украинской армии изготовленные противоракеты для зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые планировалось поставлять заказчикам и союзникам в течение следующих 12 месяцев.

Тем не менее, Джейк Салливан согласился с Владимиром Зеленским, что Запад делает недостаточно для поддержки Киева, учитывая то, с каким сопротивлением пришлось встретиться украинским военным на поле боя.

Известно, что в конце этого месяца истекает срок выделения Украине 5,8 миллиардов долларов военного финансирования. В Конгрессе работают над тем, чтобы продлить сроки финансирования или хотя бы задействовать средства для выделения разового пакета помощи. В противном случае есть риск того, что заложенная часть средств под помощь Киеву попросту пропадёт.

#украина #сша
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