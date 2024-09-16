Американские власти работают над тем, чтобы согласовать список вооружения для стабилизации ситуации на поле боя.

Советник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в Белом доме работают над составлением «существенного пакета» военной помощи Украине, который позволит стабилизировать ситуацию на поле боя и предоставить украинским военным возможность для отражения российского наступления. Не уточняется, о какой сумме идёт речь, но последние пакеты военной помощи оценивались в среднем в 200 - 300 миллионов долларов.

По словам американского чиновника, он ежедневно встречается со своей командой, чтобы обсудить, какие средства и инструменты необходимо внедрить для выполнения этой задачи.

Салливан подчеркнул, что Вашингтон снимает с конвейера все только что произведённые артиллерийские снаряды калибра 155-мм, чтобы оперативно доставить их Вооружённым силам Украины. Он также добавил, что ради усиления помощи Киеву пришлось отправить украинской армии изготовленные противоракеты для зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые планировалось поставлять заказчикам и союзникам в течение следующих 12 месяцев.

Тем не менее, Джейк Салливан согласился с Владимиром Зеленским, что Запад делает недостаточно для поддержки Киева, учитывая то, с каким сопротивлением пришлось встретиться украинским военным на поле боя.

Известно, что в конце этого месяца истекает срок выделения Украине 5,8 миллиардов долларов военного финансирования. В Конгрессе работают над тем, чтобы продлить сроки финансирования или хотя бы задействовать средства для выделения разового пакета помощи. В противном случае есть риск того, что заложенная часть средств под помощь Киеву попросту пропадёт.