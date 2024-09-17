На текущий момент только Лондон рассматривает возможность снятия данных ограничений.

После встречи американского президента Джо Байдена с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, в Вашингтоне дали понять, что их позиция по установленным ограничениям на удары американским оружием вглубь российских территорий остаётся неизменной. В то же время министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми подтвердил, что его страна обсуждает с Соединёнными Штатами Америки использование британских ракет Storm Shadow для ударов вглубь России.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявления Дэвида Лэмми, заявил, что в военных конфликтах «нет вариантов без риска» и как раз сейчас, в Европе идут полномасштабные боевые действия.

Несмотря на то, что глава североатлантического альянса признал имеющийся риск эскалации российско-украинского конфликта в случае снятия ограничений по дальнобойности западного оружия для Вооружённых сил Украины, он подчеркнул, что считает именно победу России в боевых действиях наибольшим риском для Европы. Таким образом чиновник фактически призвал Лондон пойти на осознанный риск, чтобы оказать поддержку Киеву.

Столтенберг отметил, что каждая страна должна сама принимать решение, разрешать ли украинским военным удары вглубь российских территорий поставляемым оружием.

Ранее российский президент Владимир Путин предупреждал, что если Запад пойдёт на такой шаг, то это будет означать прямое вмешательства Соединённых Штатов Америки и стран Европейского союза в российско-украинский конфликт, поскольку самостоятельно украинские военные не смогут определять цели для глубоких ударов, а западные специалисты и разведывательные данные со спутников НАТО несомненно будут использоваться для наведения украинских ракет.